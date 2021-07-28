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В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, пытавшегося задавить знакомого автомобилем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя г.Острова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в ночь на 1 марта 2021 года предполагаемый злоумышленник передвигался на своем автомобиле по г.Пскову вместе с 50-летним потерпевшим, с которым незадолго до этого познакомился в одном из баров в момент распития спиртных напитков.

Поссорившись с последним, он остановился возле церкви на пересечении ул.Некрасова и Карла Маркса и вытащил потерпевшего из машины, после чего нанес ему в общей сложности свыше 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего сел за руль своего автомобиля и четырежды переехал его колесами.

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В результате противоправных действий потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде разрыва печени, множественных переломов ребер, костей лицевого скелета, челюсти, ушибов и кровоподтеков.

В этот момент обвиняемый был задержан на месте преступления полицейскими, а потерпевший госпитализирован, где ему своевременно оказана необходимая медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Изучение личности показало, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, хулиганство, причинение тяжкого вреда, применение насилия в отношении представителей власти и избиение собственного ребенка.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.