Политика

Михаил Иванов, Андрей Маковский и Артур Гайдук зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №148 «Псковская область – Псковский одномандатный избирательный округ» зарегистрировала трех кандидатов на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VIII созыва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, на 177-ом заседании члены комиссии приняли решение о регистрации:

Иванова Михаила Александровича, политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Маковского Андрея Андреевича, политическая партия «Новые люди»

Гайдука Артура Марковича, политическая партия «Яблоко».

Также, рассмотрев документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального парламента избирательных объединений политических партий «Коммунисты России» и «Родина», Избирательная комиссия Псковской области выявила недостатки в представленных документах. Соответствующие извещения о выявленных недостатках в документах облизбирком направит в избирательные объединения.