Представителя ЛДПР исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания

Из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, выдвинутого избирательным объединением ЛДПР, исключен Антон Андреев. Соответствующее решение принято на заседании Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
«В заявлении о согласии баллотироваться он не указал сведения о наличии судимости», - пояснили в избирательной комиссии.
Облизбирком зарегистрировал единые списки кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутых избирательными объединениями: