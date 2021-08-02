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Политика

Представителя ЛДПР исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания

03.08.2021 16:32|ПсковКомментариев: 0

Из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, выдвинутого избирательным объединением ЛДПР, исключен Антон Андреев. Соответствующее решение принято на заседании Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

«В заявлении о согласии баллотироваться он не указал сведения о наличии судимости», - пояснили в избирательной комиссии.

Облизбирком зарегистрировал единые списки кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутых избирательными объединениями:

  • «Яблоко» (40 человек);
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (32 человека);
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (40 человек);
  • ЛДПР (41 человек);
  • КПРФ (40 человек).
Теги: #избирательная комиссия Псковской области #облизбирком #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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