Политика

ЛДПР не будет обжаловать решение облизбиркома об исключении кандидата из единого списка в Собрание

ЛДПР не будет обжаловать решение облизбиркома об исключении из единого списка кандидатов в Псковское областное Собрание депутатов Антона Андреева. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

Напомним, решение по кандидату Антону Андрееву Избирательная комиссия региона приняла сегодня, 3 августа. В заявлении о согласии баллотироваться он не указал сведения о наличии судимости.

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«ЛДПР не будет оспаривать решение областной Избирательной комиссии», - сказал Антон Минаков.

Между тем партия «Яблоко» заявила о намерении обжаловать в Псковском областном суде решение избиркома, который снял с выборов в региональный парламент Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Как ранее пояснили в облизбиркоме, основанием для этого послужил установленный факт причастности указанных кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность.