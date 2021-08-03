Политика

Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования

Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России не приживется, так как у россиян очень развито чувство внутренней свободы и принуждение дает прямо противоположный эффект, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Да, есть страны, где голосование, участие в выборах является обязательным, и обществом это принимается. Но в России, я полагаю, что это не приживется. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения. Поэтому я полагаю, что в России это бесперспективно», - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества - чем больше у людей возникает убежденности, что от них многое зависит, тем больше желание участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления.

Председатель ЦИК также добавила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах. «Нет, я так не считаю», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.