Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования

Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России не приживется, так как у россиян очень развито чувство внутренней свободы и принуждение дает прямо противоположный эффект, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Она отметила, что чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества - чем больше у людей возникает убежденности, что от них многое зависит, тем больше желание участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления.
Председатель ЦИК также добавила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах. «Нет, я так не считаю», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.