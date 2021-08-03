Политика

Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 300 млн рублей

Центральная избирательная комиссия России дополнительно выделила более 326 миллионов рублей избирательным комиссиям на организацию выборов депутатов Госдумы. Такое постановление принято на заседании ЦИК 4 августа, пишет «Российская газета».

«В целях организации и проведения голосования избирателей на выборах депутатов Госдумы, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, с использованием воздушного транспорта... ЦИК постановляет утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов на подготовку и проведение выборов», - говорится в тексте постановления.

Как отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев, эти средства выделены в соответствии с запросом избирательных комиссий субъектов федерации. В частности, 27 избиркомам выделено 82 миллионов 382 тысяч 100 рублей на обновление технического оборудования, в том числе ящиков для голосования.