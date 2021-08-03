Три кандидата зарегистрированы на выборы в Псковское областное Собрание по округу №13

Территориальная избирательная комиссия Невельского района с полномочиями окружной избирательной комиссии № 13 зарегистрировала трех кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание седьмого созыва.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Избирательной комиссии, на 95-ом заседании члены ТИК приняли единогласно постановления о регистрации Николая Пилипенко (выдвинут избирательным объединением «Псковское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"»), Андрея Вихмана (выдвинут избирательным объединением «Псковское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия"ЯБЛОКО"») и Алексея Харлашина (выдвинут избирательным объединением «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»).