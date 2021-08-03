Зарегистрированы 16 кандидатов в областное Собрание по одномандатным округам в Пскове

ТИК Пскова (с полномочиями окружных избирательных комиссий №1-4) приняла решения о регистрации 16 кандидатов в депутаты областного Собрания по одномандатным избирательным округам в городе Пскове. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
Зарегистрированы следующие кандидаты:
- Алексей Севастьянов, заместитель генерального директора по спортивной работе АНО «Футбольный клуб "Псков"», округ №1;
- Елена Лунгу, врач-терапевт ГБУ «Псковская межрайонная больница», округ №2;
- Юрий Сорокин, директор ООО «Псков-Полимер», округ №4;
- Валентина Колесник, учитель математики ГБОУ «Центр образования 195 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», округ №3;
- Дмитрий Пермяков, инструктор регионального отделения партии «Яблоко», кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, округ №4;
- Вячеслав Абаренков, начальник охраны ООО «УО "Городская управляющая компания"», округ №3;
- Александр Баев, заведующий отделом организационно-партийной работы Псковского областного отделения КПРФ, округ №3;
- Артур Гайдук, врач скорой медицинской помощи ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», округ №2;
- Михаил Иванов, ведущий эксперт экспертного отдела секретариата Губернатора области администрации Псковской области, округ №2;
- Джемал Малышев, пенсионер, округ №1;
- Дмитрий Михайлов, депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, округ №2;
- Сергей Молдован, сборщик-электрик торгового оборудования ООО «ДУЛА РУ», округ №4;
- Павел Николаев, директор ООО «Подкова», округ №2;
- Наталья Тудакова, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, округ №1;
- Татьяна Филипченкова, генеральный директор ООО «УО "Городская управляющая компания"», округ №4;
- Владимир Яценюк, временно неработающий, округ №3.