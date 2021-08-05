Политика

«Сообразим на троих»: снимать нельзя оставить. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 5 августа.

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили с радиослушателями самые актуальные новости предвыборной кампании, прежде всего, снятие и последовавшее за ним восстановление на выборах в областное Собрание депутатов кандидатов от партии «Яблоко». Стали ли эти события неожиданностью? О чем свидетельствует принятое решение? Каким может быть продолжение этой истории и повлияет ли все это на ход избирательной кампании?