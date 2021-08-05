Политика

Партия «Новые люди» в Псковской области выступает против принудительной вакцинации

Партия «Новые люди» в Псковской области выступает против принудительной вакцинации. В партии убеждены, что прививка от коронавируса – личное дело каждого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

На фото: Алексей Нечаев

Большинство жителей Псковской области выступают против принудительной вакцинации от коронавируса, заявили «Новые люди». В партии опираются на результаты опроса, который провела Псковская Лента Новостей. Больше 78% опрошенных выбрали вариант ответа «Нельзя из-под палки гнать людей на вакцинацию. Делать прививку или нет – личное дело каждого». И лишь 16% в той или иной мере поддержали идею обязательной вакцинации.

«Безусловно, принудительная вакцинация недопустима. Однако при этом власти уже сейчас обязаны думать о том, что приближается 1 сентября. В вузы, например, вернутся студенты. Получится, что в одной аудитории окажутся как те, кто привился, так и те, кто не получил вакцину. Нужно уже сейчас прорабатывать различные варианты, чтобы потом в спешке не наломать дров. Возможно, для невакцинированных студентов нужно организовать дистанционное обучение по всем предметам. При этом недопустима любая дискриминация людей, которые не смогли сделать прививку», - считает сторонник партии «Новые люди» в Псковской области Андрей Маковский.

На фото: Андрей Маковский

Ранее против принудительной вакцинации выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его мнению, вакцинация должна быть самостоятельным выбором каждого человека. Навязывание прививок только снижает доверие к вакцинации отечественными препаратами.

«Людям должны донести максимальное количество честной информации об эффективности той или иной вакцины и о ее возможных побочных действиях, - сказал Алексей Нечаев. - Опыт зарубежных государств показывает, что высокий процент привитых людей не всегда гарантирует снижение уровня заболеваемости в этих странах».

Напомним, что «Новые люди» будут участвовать в выборах в Госдуму и региональные парламенты, которые пройдут 19 сентября. Участие в них примут также кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», «Родины» и ряда других партий.