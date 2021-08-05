Политика

Псковские справедливороссы выступили за отмену пенсионной реформы

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия - За правду» поддержало позицию руководства фракции в Госдуме об отмене пенсионной реформы в России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию справедливороссы обозначили на пресс-конференции 5 августа.

«Мы поддерживаем федеральное руководство партии и считаем реформу пенсионного возраста губительной и антинародной. "Справедливая Россия" внесла уже 8 законопроектов в Государственную Думу об отмене этой реформы. На местном уровне мы также уже выходили с этими предложениями», - сказала руководитель фракции партии «Справедливая Россия - За правду» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова

Государство ничего не добилось проведением пенсионной реформы - такова позиция партии «Справедливая Россия». «Люди перестали доверять государству после реформы, а государственный бюджет от нее практически ничего не получил. В 2019 году на 15% увеличилось количество граждан, получающих доплату к пенсии. Это указывает на то, что изменения в пенсионном строе России не позволят достичь достойного уровня жизни пенсионеров. Счетная палата отмечает, что у 9% пенсионеров, проживающих в 69 регионах России пенсии ниже регионального прожиточного минимума пенсионеров. На самом деле, прожиточный минимум занижен, и большинство пенсионеров, в частности, в Псковской области, живут за чертой бедности. Нам сообщают, что средний размер пенсии - 15-16 тысяч рублей. Но, на самом деле, общаясь с людьми, мы получаем много жалоб и обращений в отделение партии на то, что пенсии составляют 9-11 тысяч рублей», - сказала Наталья Тудакова.

Также она подчеркнула, что партия считает недостоверными показатели инфляции, и на самом деле она превышает 12,5%. Справедливороссы выступают против увольнения людей предпенсионного и пенсионного возраста. Пенсионный фонд члены партии считают элементом грабежа людей.

Партийцы предлагают удвоить размер пенсии до 31 тысячи рублей, индексировать пенсии работающим пенсионерам, направить суммарно всем пенсионерам 1,4 миллиона рублей, невыплаченных за годы реформы. Кроме того, страховую пенсию они считают необходимым передавать по наследству. Также «Справедливая Россия» предлагает закрепить за пенсионерами право самостоятельно выбирать возраст выхода на пенсию и ввести единые льготы для ветеранов труда.

Еще одним пунктом стало введение квот на работу для молодежи. «Мы сохраняем квоты на работу для лиц, вышедших из мест лишения свободы, но при этом у нас нет квот на работу для молодежи. Из-за этого в регионах происходит отток кадров. Область стареет и вымирает. Молодым людям приходится уезжать в соседние регионы и крупные города, чтобы кормить свои семьи», - прокомментировала Наталья Тудакова.

Она тажке отметила, что оппозиция должна быть представлена в областном Собрании хотя бы в соотношении 50/50. Это позволит сделать работу депутатов более качественной и направленной на людей, а также разумно принимать или отклонять решения федерального уровня.