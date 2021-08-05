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Политика

Элла Памфилова назвала спорным предложение о переносе выборов на декабрь

05.08.2021 15:20|ПсковКомментариев: 2

Предложение перенести выборы с сентября на декабрь являются спорными. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании 5 августа.

«Я считаю, что заявления некоторых о том, что давайте отложим выборы, они, мягко говоря, спорные, поскольку насколько вероятно, что к декабрю или через полгода ситуация с пандемией будет улучшаться?» — отметила она. По словам руководителя ЦИК, никто не может прогнозировать, каким образом, по каким алгоритмам и с какими последствиями будет развиваться пандемия, пишет «Парламентская газета».

Элла Памфилова указала на то, что ситуация с пандемией стала новой реальностью, к которой нужно адаптироваться. «Мы не можем с вами остановить общественно-политические, социальные, культурные, спортивные и иные процессы, связанные с жизнедеятельностью и полноценным функционированием общества, государства и страны в целом. Мы должны адаптироваться», - подчеркнула она.

По ее мнению, организация голосования в течение трех дней — это оптимальный вариант, чтобы адаптироваться в этой ситуации и обеспечить безопасность людей.

Теги: #коронавирус #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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