Политика

Псковский губернатор рассказал, кто должен руководить представительством региона в Москве

Представительством Псковской области в Москве должен руководить статусный человек из столицы. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы найдем человека в Москве, который знает систему работы государственных органов, которого там знают, воспринимают. Это будет заместитель губернатора, может, даже первый заместитель губернатора. Посмотрим, чтобы это был высокий статус, чтобы спокойно с министрами общался», - сказал Михаил Ведерников.

Представительство Псковской области в Москве находится на Ильинке, в комплексе зданий администрации президента. «Взяли два этажа. Локация очень хорошая, удобная», - прокомментировал он.

По его словам, представительство обойдется в «пару десятков миллионов» в год.