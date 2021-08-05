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Политика

Псковский губернатор рассказал, кто должен руководить представительством региона в Москве

05.08.2021 19:28|ПсковКомментариев: 1

Представительством Псковской области в Москве должен руководить статусный человек из столицы. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы найдем человека в Москве, который знает систему работы государственных органов, которого там знают, воспринимают. Это будет заместитель губернатора, может, даже первый заместитель губернатора. Посмотрим, чтобы это был высокий статус, чтобы спокойно с министрами общался», - сказал Михаил Ведерников.

Представительство Псковской области в Москве находится на Ильинке, в комплексе зданий администрации президента. «Взяли два этажа. Локация очень хорошая, удобная», - прокомментировал он.

По его словам, представительство обойдется в «пару десятков миллионов» в год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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