Десять кандидатов в депутаты областного Собрания зарегистрированы по округам №5 и №6

Десять кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва зарегистрированы на заседании ТИК города Великие Луки (с полномочиями ОИК №5-6) 4 августа. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
По избирательному округу №5 зарегистрированы:
- Виктория Захарова, политическая партия «ЛДПР»;
- Николай Никишин, политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
- Закир Рахманов, политическая партия «Партия пенсионеров за социальную справедливость»
- Игорь Рыжов, политическая партия «Партия Роста»;
- Николай Чувайлов, политическая партия «КПРФ».
По избирательному округу №6 зарегистрированы:
- Юрий Павлинов, политическая партия «ЛДПР»;
- Ирина Амелина, политическая партия «Яблоко»;
- Дмитрий Богданов, политическая партия «КПРФ»;
- Артем Каретник, политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
- Андрей Ульянов, политическая партия «Партия Родина».