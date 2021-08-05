Политика

Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области

Иван Колпаков - сын известного псковского бизнесмена, совладельца ООО «Вагр Групп» Александра Колпакова - стал вице-губернатором Иркутской области.

Иван Колпаков. Фото: сайт правительства Иркутской области

Иван Колпаков вступил в должность с 15 июля. Он курирует агентство по обеспечению деятельности мировых судей, а также сферы противодействия коррупции, эффективности расходования бюджетных средств, организацию и контроль режима секретности и защиты информации, участвует «в реализации мер по борьбе с преступностью» и проведении госполитики в сфере энергетического комплекса в регионе, пишет информационное агентство «Ирсити».

Кроме того, Иван Колпаков участвует в принятии кадровых решений, взаимодействует с правоохранительными и судебными органами по вопросам противодействия коррупции, а также с заксобранием по вопросам законности и эффективности расходования бюджета региона.