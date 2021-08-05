Политика

Зарегистрированы еще девять кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Продолжается регистрация кандидатов в депутаты областного Собрания по одномандатным избирательным округам в городе Пскове. На 45-м заседании ТИК города Пскова (с полномочиями окружных избирательных комиссий №1-4) зарегистрированы шесть кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В этот список вошли:

Александр Братчиков, глава администрации города Пскова, округ №3; Артем Васильев, помощник депутата Госдумы А. Ю Морозова по работе в Псковской области, округ №4; Алена Васильева, помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов, округ №2; Алексей Лазунин, помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов, округ №1; Антон Минаков, депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва — председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, округ №3; Олег Смирнов, индивидуальный предприниматель, округ №1.

Также зарегистрированы кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 и №11.

На заседании ТИК Пыталовского района (с полномочиями ОИК №10) зарегистрирована Маргарита Петрова, она выдвинута избирательным объединением «Псковское региональное отделение политической партии "ЛДПР"».

На 11-м заседании ТИК Опочецкого района (с полномочиями ОИК №11) кандидатами в депутаты областного Собрания зарегистрированы: