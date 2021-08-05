Избирком зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы в областное Собрание

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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №7 и №8. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона. Так, завершилась регистрация кандидатов по округу №7 на выборах в региональный парламент. Статус зарегистрированного кандидата в депутаты получил Дмитрий Ашихмин (ЛДПР). На заседании Территориальной избирательной комиссии Дновского района (с полномочиями ОИК №8) был зарегистрирован Ярослав Степанов (партия «Яблоко»).