Избирком зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы в областное Собрание

Зарегистрированы кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №7 и №8. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
Так, завершилась регистрация кандидатов по округу №7 на выборах в региональный парламент. Статус зарегистрированного кандидата в депутаты получил Дмитрий Ашихмин (ЛДПР).
На заседании Территориальной избирательной комиссии Дновского района (с полномочиями ОИК №8) был зарегистрирован Ярослав Степанов (партия «Яблоко»).