Политика

Начал работу федеральный штаб общественной поддержки «Единой России»

Штаб общественной поддержки «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве, пишет ТАСС.

Руководитель штаба, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул, что федеральный штаб создан «для более тесной координации и взаимодействия со всеми региональными штабами».

Для работы в штабе пригласят общественные организации, уточнил он. Возможности штаба позволят россиянам направлять предложения в предвыборную программу партии, добавил Александр Карелин.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться выборы 39 региональных парламентов.