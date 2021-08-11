Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола с участием представителей реготделений партий

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию третьего круглого стола с участием руководителей и представителей региональных отделений политических партий, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В программе примут участие депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, первый секретарь обкома компартии Петр Алексеенко, глава фракции ЛДПР в областном Собрании, региональный партийный координатор Антон Минаков, депутат Псковской городской Думы, заместитель председателя Псковского регионального отделения «Яблока» Дмитрий Пермяков и представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Участники встречи в рамках проекта «Навстречу урнам» обсудят, как повысить явку на выборах и каковы причины зафиксированного социологами рекордного снижения электоральной активности россиян. Также в передаче будут затрагиваться другие актуальные темы, связанные с ходом избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2021 года.

Ведущий программы - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Трансляция завершена.