Политика

ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

ЦИК России утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Как следует из постановления комиссии, политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки, будут располагаться в бюллетене по результатам жеребьевки. Она пройдет 16 августа.

В документе также будут указываться кандидаты, включенные в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, а также номер региональной группы и первые три зарегистрированных кандидата, которые включены в эту группу.

Слова «является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» или «является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом» указываются после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если он не внесен в бюллетень, то указываются слова «в составе федерального списка кандидатов также выдвинут» или «в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты».

Бюллетени будут печатать на бумаге белого цвета. На лицевую сторону бланка нанесут фоновую защитную сетку краской светло-синего цвета.

«Ширина избирательного бюллетеня — 210, плюс-минус 1 мм, длина — в зависимости от количества политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу», — указывается в постановлении.

Основной язык документов — русский, но по решению избиркома субъекта их могут напечатать также на государственном языке республики и на языках других народов России на территориях их компактного проживания.

Как подчеркнул на заседании заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, каждая партия и кандидат получат одинаковое по площади место в бюллетене.

«В этом есть проблема, потому что у какой-то партии текста настолько много, что задается объем для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть, над чем поработать, но в этом году закон такой — каждому ровно столько, сколько остальным», — пояснил он.

По словам Николая Булаева, фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.

Также ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ, на которых будут специальные маркеры для считывания.