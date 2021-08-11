Политика

Александр Козловский: Дискриминация выборов идет со стороны оппозиционных партий

Дискриминация выборов идет со стороны оппозиционных партий. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на круглом столе с представителями политических партий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Дискриминация самих выборов идет со стороны оппозиционных партий - выборы не состоялись, а уже начинается обсуждение, что они нелегитимны, что к их кандидатам все время придираются. Один и тот же кандидат каждый год участвует в выборах, подает документы, а потом по одним и тем же нарушениям при подаче документов, при их оформлении его снимают. Это происходит каждый год. И здесь начинаешь задумываться, а не специально ли это все заворачивается в такую обертку, чтобы потом капать на умы граждан?» - высказался он.

Политические партии сами виноваты в неактивности граждан на выборах, уверен Александр Козловский. «Мы со своей стороны делаем все, чтобы с гражданами работать. У нас нет такого, что до выборов работаем, а после выборов забываем про своих избирателей», - отметил он.

Депутат призвал присутствующих на круглом столе представителей политических партий работать. «Через конкретные действия должны добиться активности граждан на выборах», - сказал он и рекомендовал оппозиции «спуститься с броневика» и посмотреть, что происходит «на земле».