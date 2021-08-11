Александр Козловский: Дискриминация выборов идет со стороны оппозиционных партий

Дискриминация выборов идет со стороны оппозиционных партий. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на круглом столе с представителями политических партий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Политические партии сами виноваты в неактивности граждан на выборах, уверен Александр Козловский. «Мы со своей стороны делаем все, чтобы с гражданами работать. У нас нет такого, что до выборов работаем, а после выборов забываем про своих избирателей», - отметил он.
Депутат призвал присутствующих на круглом столе представителей политических партий работать. «Через конкретные действия должны добиться активности граждан на выборах», - сказал он и рекомендовал оппозиции «спуститься с броневика» и посмотреть, что происходит «на земле».