Политика

Антон Минаков предложил способ повысить явку на выборах

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании, региональный партийный координатор Антон Минаков на круглом столе с представителями политических партий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) предложил свой способ повысить явку на выборах.

«Для увеличения явки на выборах нужно, чтобы избиратели видели, что у них действительно есть выбор, что их голоса не будут украдены, не допускать ситуации, чтобы в парламенте было верховенство одной партии», - сказал он. Кроме того, считает Антон Минаков, необходимо уравнять условия, в которых находятся кандидаты.

На вопрос о том, повлияет ли возросшая активность партийного лидера Владимира Жириновского на избирательную кампанию, Антон Минаков ответил, что его руководитель всегда был активен и харизматичен.

«У Владимира Жириновского энергия не кончалась, не кончается и не закончится», - резюмировал он.