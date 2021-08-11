Политика

«Сообразим на троих»: как вернуть интерес к выборам? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 августа.

Разговор с радиослушателями провели постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко. В центре их внимания - кампания по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Она проходит в условиях очевидного спада электоральной активности. Социологи фиксируют рекордное снижение политической активности россиян и нежелание большинства наших сограждан участвовать в голосовании.

Как вернуть интерес к выборам и заманить людей на участки? Какие способы агитации могут сработать в оставшийся до голосования месяц — традиционные АПМ и проверенные временем приемы или работа в социальных сетях и некие, принципиально новые, подходы к агитации. Об этом и шла речь в новом выпуске программы «Сообразим на троих».