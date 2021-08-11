Политика

Игорь Сопов: Легитимность итогов выборов базируется на четком исполнении законов

Легитимность итогов выборов базируется на четком исполнении законов и соблюдении порядка проведения голосования, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Избирательной комиссии нет необходимости доказывать легитимность процесса. Если кто-то считает, что есть нарушения, они должны доказать это в суде», - считает глава облизбиркома. Он отметил, что четкость соблюдения порядка голосования подтверждают видеонаблюдение, сейф-пакеты и работа самой комиссии.

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«Когда коллеги из политических партий говорят, что ночью сами сотрудники комиссий могут вскрыть эти сейф-пакеты или что-то еще, мы им всегда отвечаем, что в этих комиссиях работают сотрудники, направленные от партий, которые вы представляете. Вопросов никаких нет - пожалуйста, можете следить, можете дежурить по ночам... Все можно посмотреть на видеоэкранах. Все можно будет потом посмотреть в записи», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома подчеркнул, что легитимность выборного процесса не вызывает у него опасений.