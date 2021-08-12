Политика

Избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборы в областное Собрание

Избирательная комиссия Псковской области на 185-ом заседании зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутый партией «Единая Россия» в составе 44 человек. Как сообщили в облизбиркоме, дополнительно в рамках повестки заседания было рассмотрено 6 вопросов.

10 августа в Избирательную комиссию поступило обращение заместителя председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрия Пермякова о распространении в городе Пскове незаконного агитационного печатного материала – газеты под названием «Политическая партия Новые Люди».

В результате проведенной проверки Избирательная комиссия Псковской области постановила признать обращение Дмитрия Пермякова обоснованным, направить обращение в УМВД России по Псковской области с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности в виде выпуска и распространения незаконного агитационного печатного материала, изъятии данного материала и привлечении виновных лиц к ответственности, говорится в сообщении.

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального парламента политических партий «Социальной защиты» «Новые люди» избирком выявил недостатки в представленных документах. Соответствующие извещения о выявленных недостатках в документах направлены в избирательные объединения.

Кроме того, сегодня принято постановление о дате, времени и месте проведения жеребьевок по распределению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими единые списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами эфирного времени и печатной площади при проведении выборов депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Жеребьевки пройдут 18 августа 2021 года в 11.00 по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 23, актовый зал администрации Псковской области.