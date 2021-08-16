Политика

В Пскове представители «Единой России» получили удостоверения кандидатов на выборы в областное Собрание

Кандидаты на выборы в Псковское областное Собрание депутатов, представители партии «Единая Россия», получили удостоверения кандидатов в Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 16 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Желаю вам честных справедливых выборов и удачи. Это самое главное!» - подчеркнул председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

Удостоверения кандидатов на выборы в региональный парламент сегодня получили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев.

Напомним, список кандидатов для выдвижения по единому избирательному округу на выборах в Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва возглавили Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, Александр Котов, Анастасия Повторейко и Олег Грицаев.