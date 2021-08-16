Политика

Облизбирком зарегистрировал список «Новых людей» на выборы в региональный парламент

Избирательная комиссия Псковской области на 187-ом заседании зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутый партией «Новые люди» в составе 33 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, региональное отделение представило 2803 подписи избирателей, недействительными признали 51 подпись.

В ходе заседания отказали в регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия социальной защиты» в связи с непредоставлением подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

Кроме того, утверждены форма и текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов областного Собрания депутатов. Порядок наименования политических партий в бюллетене определят жеребьевкой, проведенной Избирательной комиссией Псковской области.

Избирательные бюллетени для голосования по единому округу напечатают на бумаге белого цвета плотностью 65 г/м2, с нанесением на лицевой стороне фоновой защитной сетки краской желтого цвета.