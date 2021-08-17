Политика

Игоря Романова зарегистрировали кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания

ТИК Невельского района зарегистрировала Игоря Романова кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, Игорь Романов выдвинут региональным отделением «Партии Роста». Кандидат также баллотируется на должность главы Куньинского, Новосокольнического районов и на выборы в депутаты Госдумы.

Кроме того, 17 августа ТИК Невельского района отказала в регистрации Виктору Широбокову, выдвинутого политической партией «Социальной защиты» в связи с непредоставлением документов на регистрацию.