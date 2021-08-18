Политика

Назначен председатель ТИК Порховского района

На 188-ом заседании члены Избирательной комиссии Псковской области приняли решение о назначении Усановой Светланы Викторовны на должность председателя ТИК Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Дополнительно членом комиссии Порховского района с правом решающего голоса вместо выбывшего назначена Татьяна Николаева.

Кадровые ротации произошли и в ТИК Плюсского района — членом комиссии назначена Юлия Богданова.

В заключение зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам регионального отделения политической партии «ЛДПР – Либерально – демократическая партия России» и дано разрешение на открытие специального избирательного счета регионального отделения для участия в выборах депутатов Госдумы.