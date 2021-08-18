Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рассчитайся по порядку!
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
памятка - собираем ребенка в школу
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
от Парома до Ивана
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Политика 18.08.2021 14:230 Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания 19.08.2021 09:190 ЦИК отказалась от создания экспериментальных участков на сентябрьских выборах 18.08.2021 18:440 Назначен председатель ТИК Порховского района 18.08.2021 14:230 Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания 18.08.2021 13:242 Половина россиян расценивает события августа 1991 года как борьбу за власть 18.08.2021 10:221 Игоря Романова зарегистрировали кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 12.08.2021 15:4718 Как я обманом ревакцинировалась 15.08.2021 20:4014 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 12.08.2021 09:522 На Псковскую область надвигаются ливни и грозы 16.08.2021 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

ЦИК отказалась от создания экспериментальных участков на сентябрьских выборах

19.08.2021 09:19|ПсковКомментариев: 0

Центризбирком (ЦИК) не будет обустраивать в этом году экспериментальные цифровые избирательные участки, на которых россияне могли бы голосовать за губернаторов и депутатов своих регионов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда ЦИКа Николая Булаева.

Речь идет об участках, оснащенных специальными терминалами, с помощью которых избиратели могут голосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь в Москве. Для этого надо было бы лишь заранее записаться на голосование через «Госуслуги» или МФЦ.

«Применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в единый день голосования 19 сентября федеральным законодательством не предусмотрено. ЦИК России изучает вопрос дальнейшего применения указанных комплексов»,— говорится в ответе Булаева.

Впервые эксперимент с цифровыми участками прошел в Москве 8 сентября 2019 года, а за восемь месяцев до этого Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным анонсировала создание к выборам в Госдуму 5 тысяч таких участков по всей стране. Тогда специально для эксперимента был принят закон, позволяющий создать подобные участки только в Москве и только в 2019 году. Терминалы для голосования разработал концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Машины автоматически подсчитывали голоса, фиксировали результаты и формировали отчет. В Москве в 2019 году было организовано 30 цифровых участков, на которых проголосовали 1,7 тысячи человек из 20 регионов.

ЦИК признал эксперимент успешным и заявил о намерении его продолжать и к выборам 2020 года оснастить умными терминалами уже 1 тысячу участков в крупных городах. От планов по оснащению 5 тысяч цифровых участков во всех субъектах к думским выборам-2021 комиссия тоже не отказывалась. Производитель терминалов тогда уточнял, что по итогам эксперимента в 2019 году машины будут доработаны для создания обновленного опытного образца, который должен был лечь в основу серийного производства. В мае 2020 года Госдума приняла новый закон, продлевающий до конца года эксперимент с цифровыми участками, и расширила географию их применения на всю страну.

Однако в конце мая 2020 года, принимая порядок голосования на цифровых участках, ЦИК вместо 1 тысячи терминалов утвердил лишь те же 30 и снова только в Москве. Невозможность оснащения 1 тысячи участков член ЦИКа Антон Лопатин объяснил резким ростом стоимости оборудования у подрядчика на фоне мировой экономической ситуации и удорожанием логистики. В концерне «Автоматика» тогда сообщили, что стоимость выросла, потому что ЦИК сформировал «принципиально новые дополнительные требования» к терминалам по сравнению с вариантом на этапе их создания. А Элла Памфилова заявила, что большое число цифровых участков может и вовсе не пригодиться, потому что на мобильности граждан может сказаться пандемия.

В итоге в единый день голосования-2020 на 30 цифровых участках в Москве проголосовал 2661 человек.

В дальнейшем на законодательном уровне, в отличие от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), цифровые участки так и не были закреплены, и сейчас в распоряжении ЦИКа имеется лишь 32 экспериментальных образца.

Отметим, что на выборах в Госдуму ДЭГ будет применяться только в семи регионах. Проголосовать вне места регистрации россияне могут при помощи другой технологии ЦИКа «Мобильный избиратель». Однако главным преимуществом цифровых участков перед «Мобильным избирателем» была возможность проголосовать на выборах всех уровней (в том числе и на выборах в Госдуму по одномандатным округам), находясь за пределами своего округа и региона. А если используется «Мобильный избиратель», то, например, житель Перми, находящийся в день выборов в Госдуму в Москве, получит только бюллетень для голосования по партспискам и отдать голос за кандидата-одномандатника уже не сможет. Кроме того, «Мобильный избиратель» не работает на выборах глав регионов и местных депутатов, если человек находится за пределами своего региона, тогда как цифровой участок дал бы ему такую возможность.

Одним из авторов законов об эксперименте 2019 года и его продлении в 2020 году была глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она сообщила, что, как показал анализ прошедшей в 2020 году в условиях пандемии избирательной кампании, ДЭГ — более технологичная и менее затратная процедура, к тому же она более востребована в условиях коронавируса, так как человеку не надо посещать избирательный участок. «При этом ничего застывшего, конечно же, нет, и если будет востребованность и заявления (о необходимости создания цифровых участков - ред.), то рассмотреть предложения можно»,— отметила Савастьянова.

Сопредседатель «Голоса» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Мельконьянц считает, что отказ от цифровых участков, вероятно, объясняется оптимизацией применения технических средств голосования: «Когда вводили цифровые участки и строили планы по их расширению, в ЦИКе еще не планировали продвигать интернет-голосование. Теперь же цифровые участки, как и комплексы электронного голосования, быстро отправили на свалку истории, хотя на их разработку и производство были затрачены немалые средства». Преимуществом цифровых участков перед ДЭГ была работа реальных комиссий, но был и недостаток, связанный с наблюдением, добавляет эксперт, ведь не каждый кандидат из региона смог бы направить наблюдателей на цифровые участки, разбросанные по всей стране.

Теги: #политика #ЦИК #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 146 человек
19.08.2021, 10:311 Губернатор призвал псковичей убедить родных вакцинироваться от COVID-19 19.08.2021, 10:230 Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Великих Луках 19.08.2021, 10:191 Зараженных коронавирусом жителей Псковской области стали чаще госпитализировать 19.08.2021, 10:120 30 лет назад произошел августовский путч
19.08.2021, 10:090 Подростки попали под следствие из-за осквернения могил в Невеле 19.08.2021, 10:030 Двое мужчин заблудились в лесах Порховского и Гдовского районов 19.08.2021, 09:450 Ночной пожар произошел в Невеле на производстве пиломатериалов 19.08.2021, 09:390 Что покажут на 32-м кинофестивале «Кинотавр»
19.08.2021, 09:270 Пропавший в Острове мужчина найден мертвым 19.08.2021, 09:190 ЦИК отказалась от создания экспериментальных участков на сентябрьских выборах 19.08.2021, 09:170 Православные отмечают Преображение Господне 19.08.2021, 09:030 Молодежь СЗФО оценила перспективу открытия бизнеса в России
19.08.2021, 08:472 Сдавшая ЕГЭ третьеклассница поступила в МГУ на платное отделение 19.08.2021, 08:332 Вакцинация защищает от тяжелых последствий коронавируса - эксперт 19.08.2021, 08:150 В России временно запретят вывоз дельфинов и китов 19.08.2021, 08:000 Количество учений НАТО у границ Белоруссии за пять лет выросло вдвое
19.08.2021, 07:454 МВД предложило упростить процедуру техосмотра 19.08.2021, 07:300 Число экономических преступлений в России выросло почти на 10% 19.08.2021, 07:150 В ВОЗ заявили о безопасности производственных площадок «Спутника V» 19.08.2021, 07:001 Мошенники запугивают россиян снижением пенсии
18.08.2021, 23:010 Безработная опочанка оплатила покупки чужой банковской картой 18.08.2021, 22:370 В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО 18.08.2021, 22:060 Пскович Александр Матвеев занял третье место на чемпионате России по гребному спорту 18.08.2021, 21:500 В России утвердили новые правила оказания услуг кинозрителям
18.08.2021, 21:420 Прокуратура добивается укомплектования великолукского детского лагеря дополнительными медпрепаратами 18.08.2021, 21:143 Установку скульптур Александра Невского и дружины на берегу Чудского озера начнут на следующей неделе 18.08.2021, 21:000 Годовая инфляция в Псковской области замедлилась до 5,5% в июле 18.08.2021, 20:4510 Вакцинацию от коронавируса в Псковской области прошли 72% сотрудников образовательных организаций
18.08.2021, 20:402 Движение «Голос» первым внесли в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов 18.08.2021, 20:270 Пушкиногорье глазами «очарованного» художника откроется посетителям «Абрамцева» 19 августа 18.08.2021, 20:160 Восьмикубовые контейнеры для сбора мусора установили на трех улицах в псковских Крестах 18.08.2021, 20:028 Велодорожка появилась на центральной улице Пскова
18.08.2021, 19:590 Автоматический пункт весогабаритного контроля появится в Стругокрасненском районе 18.08.2021, 19:490 В Псковской области экипажи вертолетов уничтожили командный пункт условного противника на тренажерах 18.08.2021, 19:461 «Дежурная аптека» в Пскове возобновит работу по ночам 18.08.2021, 19:440 Пенсионный фонд: Выплата пенсии с индексацией происходит на четвертый месяц после увольнения
18.08.2021, 19:350 Более 40 единиц вооружения и техники подготовили к десантированию в Псковской дивизии 18.08.2021, 19:160 Псковский профсоюз встал на защиту трудовых прав женщин 18.08.2021, 19:000 Комплекс противопожарных мероприятий рекомендовали провести школам в Псковском районе 18.08.2021, 18:510 Псковичу ограничили свободу на год из-за кражи у матери креста с распятием
18.08.2021, 18:440 Назначен председатель ТИК Порховского района 18.08.2021, 18:370 Более 100 семей принимают участие в «Семейном пикнике» в Пскове 18.08.2021, 18:170 В Псковском драмтеатре рассказали подробности о спектакле «Блаженная Ксения. История любви» 18.08.2021, 18:060 22 человека погибло на водоемах Псковской области в 2021 году
18.08.2021, 18:000 Псковская таможня выявила партию немаркированных сигарет стоимостью 22 млн рублей 18.08.2021, 17:500 Псковский облсовпроф назначил дату проведения конференции работников здравоохранения 18.08.2021, 17:430 Главой судейского комитета областной федерации футбола вновь стал Герман Кравченко 18.08.2021, 17:400 Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля
18.08.2021, 17:381 Новые автомобили передали в межрайонные больницы Псковской области 18.08.2021, 17:320 Пограничники обнаружили снаряды времен войны в Себежском районе 18.08.2021, 17:230 Великолучанка стала победителем конкурса «Молодые дарования России» 18.08.2021, 17:120 Профсоюзный актив принял участие в «Семейном пикнике» в Пскове
18.08.2021, 17:050 Псковская филармония омолодила свою аудиторию — Николай Хондзинский 18.08.2021, 17:004 Эксперт рассказал о пробелах в инфраструктуре Пскова 18.08.2021, 16:490 Дело похитителя чугунных крышек люков рассмотрит суд в Пскове 18.08.2021, 16:333 Аистенок погиб из-за квадрокоптера в Гдовском районе
18.08.2021, 16:230 Филармонии требуется капитальный ремонт — Николай Хондзинский 18.08.2021, 16:206 Круговое движение организуют на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове к концу сентября 18.08.2021, 16:100 Фотофакт: Дерево упало на автомобиль на улице Труда в Пскове 18.08.2021, 16:003 Сергей Станкевич: Псков — город для хорошей погоды
18.08.2021, 15:552 Полицейские поймали подростков, осквернивших могилы в Невеле 18.08.2021, 15:530 Уникальные книги и эскизы художника Александра Стройло представят в Пскове 18.08.2021, 15:433 Интерактив: Подростки ограбили женщину у центрального рынка в Пскове 18.08.2021, 15:396 Величину прожиточного минимума на 2022 год установили в Псковской области
18.08.2021, 15:326 Новая велодорожка появилась на тротуаре Рижского проспекта в Пскове 18.08.2021, 15:304 Десять пишем - двадцать в уме: как мы собирались в школу 18.08.2021, 15:290 «Собственной персоной»: Николай Хондзинский о музыкальных вкусах псковичей и губернаторском оркестре. ВИДЕО 18.08.2021, 15:260 Главный дирижер псковской филармонии проанонсировал проекты будущего сезона
18.08.2021, 15:230 XXVIII Пушкинский театральный фестиваль выходит на новый уровень — комитет по культуре 18.08.2021, 15:220 Более 15 могил осквернили на кладбище в Невеле 18.08.2021, 15:140 Псковская полиция нашла угонщика автомобилей по отпечаткам пальцев 18.08.2021, 15:050 «Театр ненормативной пластики» выступит в Пскове
18.08.2021, 15:000 Пара псковичей попалась на краже коньяка, виски и шампуня 18.08.2021, 14:501 Летний павильон построят в Пустынном переулке Порхова 18.08.2021, 14:421 Николай Хондзинский рассказал, что ждет псковичей во время «Ночи в башне» 18.08.2021, 14:230 Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.