Политика

ЦИК отказалась от создания экспериментальных участков на сентябрьских выборах

Центризбирком (ЦИК) не будет обустраивать в этом году экспериментальные цифровые избирательные участки, на которых россияне могли бы голосовать за губернаторов и депутатов своих регионов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда ЦИКа Николая Булаева.

Речь идет об участках, оснащенных специальными терминалами, с помощью которых избиратели могут голосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь в Москве. Для этого надо было бы лишь заранее записаться на голосование через «Госуслуги» или МФЦ.

«Применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в единый день голосования 19 сентября федеральным законодательством не предусмотрено. ЦИК России изучает вопрос дальнейшего применения указанных комплексов»,— говорится в ответе Булаева.

Впервые эксперимент с цифровыми участками прошел в Москве 8 сентября 2019 года, а за восемь месяцев до этого Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным анонсировала создание к выборам в Госдуму 5 тысяч таких участков по всей стране. Тогда специально для эксперимента был принят закон, позволяющий создать подобные участки только в Москве и только в 2019 году. Терминалы для голосования разработал концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Машины автоматически подсчитывали голоса, фиксировали результаты и формировали отчет. В Москве в 2019 году было организовано 30 цифровых участков, на которых проголосовали 1,7 тысячи человек из 20 регионов.

ЦИК признал эксперимент успешным и заявил о намерении его продолжать и к выборам 2020 года оснастить умными терминалами уже 1 тысячу участков в крупных городах. От планов по оснащению 5 тысяч цифровых участков во всех субъектах к думским выборам-2021 комиссия тоже не отказывалась. Производитель терминалов тогда уточнял, что по итогам эксперимента в 2019 году машины будут доработаны для создания обновленного опытного образца, который должен был лечь в основу серийного производства. В мае 2020 года Госдума приняла новый закон, продлевающий до конца года эксперимент с цифровыми участками, и расширила географию их применения на всю страну.

Однако в конце мая 2020 года, принимая порядок голосования на цифровых участках, ЦИК вместо 1 тысячи терминалов утвердил лишь те же 30 и снова только в Москве. Невозможность оснащения 1 тысячи участков член ЦИКа Антон Лопатин объяснил резким ростом стоимости оборудования у подрядчика на фоне мировой экономической ситуации и удорожанием логистики. В концерне «Автоматика» тогда сообщили, что стоимость выросла, потому что ЦИК сформировал «принципиально новые дополнительные требования» к терминалам по сравнению с вариантом на этапе их создания. А Элла Памфилова заявила, что большое число цифровых участков может и вовсе не пригодиться, потому что на мобильности граждан может сказаться пандемия.

В итоге в единый день голосования-2020 на 30 цифровых участках в Москве проголосовал 2661 человек.

В дальнейшем на законодательном уровне, в отличие от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), цифровые участки так и не были закреплены, и сейчас в распоряжении ЦИКа имеется лишь 32 экспериментальных образца.

Отметим, что на выборах в Госдуму ДЭГ будет применяться только в семи регионах. Проголосовать вне места регистрации россияне могут при помощи другой технологии ЦИКа «Мобильный избиратель». Однако главным преимуществом цифровых участков перед «Мобильным избирателем» была возможность проголосовать на выборах всех уровней (в том числе и на выборах в Госдуму по одномандатным округам), находясь за пределами своего округа и региона. А если используется «Мобильный избиратель», то, например, житель Перми, находящийся в день выборов в Госдуму в Москве, получит только бюллетень для голосования по партспискам и отдать голос за кандидата-одномандатника уже не сможет. Кроме того, «Мобильный избиратель» не работает на выборах глав регионов и местных депутатов, если человек находится за пределами своего региона, тогда как цифровой участок дал бы ему такую возможность.

Одним из авторов законов об эксперименте 2019 года и его продлении в 2020 году была глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она сообщила, что, как показал анализ прошедшей в 2020 году в условиях пандемии избирательной кампании, ДЭГ — более технологичная и менее затратная процедура, к тому же она более востребована в условиях коронавируса, так как человеку не надо посещать избирательный участок. «При этом ничего застывшего, конечно же, нет, и если будет востребованность и заявления (о необходимости создания цифровых участков - ред.), то рассмотреть предложения можно»,— отметила Савастьянова.

Сопредседатель «Голоса» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Мельконьянц считает, что отказ от цифровых участков, вероятно, объясняется оптимизацией применения технических средств голосования: «Когда вводили цифровые участки и строили планы по их расширению, в ЦИКе еще не планировали продвигать интернет-голосование. Теперь же цифровые участки, как и комплексы электронного голосования, быстро отправили на свалку истории, хотя на их разработку и производство были затрачены немалые средства». Преимуществом цифровых участков перед ДЭГ была работа реальных комиссий, но был и недостаток, связанный с наблюдением, добавляет эксперт, ведь не каждый кандидат из региона смог бы направить наблюдателей на цифровые участки, разбросанные по всей стране.