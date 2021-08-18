Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

О непоколебимой вере в светлое коммунистическое будущее и тлетворном влиянии Запада поведут разговор секретарь псковского обкома КПСС по идеологии Максим Костиков, доцент института марксизма-ленинизма Константин Калиниченко и собкор газеты «Советская Россия» по Псковской области Александр Савенко. Вот так могло бы выглядеть представление соведущих программы, если бы 30 лет назад все пошло по-другому — планы гэкачепистов были бы реализованы, псковская дивизия ВДВ дошла до Ленинграда, Горбачева отстранили бы, а Союз сохранили.

Если говорить серьезно, то ровно 30 лет назад, в августе 1991-го, группа советских высокопоставленных чиновников образовала т.н. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Августовский путч провалился, однако до сих пор мнения на этот счет высказываются разные - и до сих пор многие задаются вопросами: «А что было бы, увенчайся затея вице-президента Янаева, премьер-министра Павлова и руководителей силовых ведомств успехом? По какому пути тогда пошел бы Советский Союз? В какой стране мы жили бы сегодня, и что было бы с нашей, Псковской областью?» Ответы на эти вопросы соведущие «Сообразим на троих» будут искать сегодня вместе с радиослушателями «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Если вам есть, что сказать по обсуждаемой теме, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.