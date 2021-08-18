Политика

«Молодежь и выборы в Псковской области» — тема обсуждения в пресс-центре Псковской Ленты Новостей

Принято считать, что молодежь неохотно участвует и идет на выборы. Зачем молодым людям идти на выборы в качестве кандидатов и в качестве избирателей? Что могут предложить избирателю молодые кандидаты? Есть ли рецепты, как заинтересовать молодых избирателей? Ответы на эти вопросы будем искать на «круглом столе».

Сегодня, 19 августа, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится «круглый стол» на тему «Молодежь и выборы в Псковской области». Для участия в обсуждении приглашены представители политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко».

В обсуждении участвуют:

председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова («Единая Россия»);

представитель Молодой гвардии «Единой России» Павел Косенков;

руководитель молодежной ячейки Псковского областного отделения движения «За Новый Социализм» Никита Кудрявцев;

первый секретарь комитета Псковского областного отделения Ленинского коммунистического союза молодежи РФ Виктория Милюкова;

координатор города Пскова от партии ЛДПР Артем Васильев;

SMM-специалист псковского регионального отделения ЛДПР Ксения Сорокина;

заместитель руководителя регионального отделения политической партии «Новые Люди» Тамара Новицкая;

руководитель проектного офиса партии «Новые Люди» Артурс Екабсонс;

основательница псковского движения «Наливайкам НЕТ» Яна Иванова (партия «Яблоко»);

руководитель псковского отделения «Городских проектов» Андрей Ульяновский (партия «Яблоко»).