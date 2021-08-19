Круглый стол «Молодежь и выборы в Псковской области». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола «Молодежь и выборы в Псковской области», который прошел в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 19 августа.

В обсуждении приняли участие представители политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко»:

Принято считать, что молодежь неохотно участвует и идет на выборы. Зачем молодым людям идти на выборы в качестве кандидатов и в качестве избирателей? Что могут предложить избирателю молодые кандидаты? Есть ли рецепты, как заинтересовать молодых избирателей? Ответы на эти вопросы искали участники круглого стола.