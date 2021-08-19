Круглый стол «Молодежь и выборы в Псковской области». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола «Молодежь и выборы в Псковской области», который прошел в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 19 августа.
В обсуждении приняли участие представители политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко»:
председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова («Единая Россия»);
представитель Молодой гвардии «Единой России» Павел Косенков;
руководитель молодежной ячейки Псковского областного отделения движения «За Новый Социализм» Никита Кудрявцев;
первый секретарь комитета Псковского областного отделения Ленинского коммунистического союза молодежи РФ Виктория Милюкова;
координатор города Пскова от партии ЛДПР Артем Васильев;
SMM-специалист псковского регионального отделения ЛДПР Ксения Сорокина;
заместитель руководителя регионального отделения политической партии «Новые Люди» Тамара Новицкая;
руководитель проектного офиса партии «Новые Люди» Артурс Екабсонс;
основательница псковского движения «Наливайкам НЕТ» Яна Иванова (партия «Яблоко»);
руководитель псковского отделения «Городских проектов» Андрей Ульяновский (партия «Яблоко»).
Принято считать, что молодежь неохотно участвует и идет на выборы. Зачем молодым людям идти на выборы в качестве кандидатов и в качестве избирателей? Что могут предложить избирателю молодые кандидаты? Есть ли рецепты, как заинтересовать молодых избирателей? Ответы на эти вопросы искали участники круглого стола.
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