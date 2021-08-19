Политика

Начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму

Горячая линия поддержки пользователей по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму начнет функционировать с пятницы, 20 августа. Об этом сообщал замглавы Минцифры России Олег Качанов на совещании в ЦИК, в рамках которого обсуждалась организация видеонаблюдения.

По словам замглавы Минцифры, на горячую линию пользователи смогут адресовать все вопросы, касающиеся видеонаблюдения, пишет РИА Новости.

Олег Качанов отмечал, что с 1 по 10 сентября будет проходить обучение работе с порталом членов избирательных комиссий, членов политических партий и кандидатов. Комплексное функциональное тестирование системы видеонаблюдения пройдет 16 сентября, будет проверена слаженность взаимодействия всех компонентов системы и готовность людей на местах.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.