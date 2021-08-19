Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола, посвященного 30-летию ГКЧП

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного 30-летию создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Свою оценку событиям августа 1991 года дадут экс-депутат Верховного совета РСФСР, бывший полномочный представитель президента России в Псковской области Дмитрий Хритоненков, экс-руководитель псковского отделения общественной организации «Демократическая Россия» Венедикт Достовалов и ветеран демократического движения Надежда Доновская.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.