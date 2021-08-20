Политика

В РФ стартует предвыборная агитация политических партий в СМИ

В России начинается предвыборная агитация политических партий в СМИ, она продлится по 16 сентября; агитация в рамках бесплатного эфирного времени начнётся 23 августа, пишет «Интерфакс».

«С 21 августа начинается следующий этап избирательной кампании - это предвыборная агитация в СМИ. Она завершается 16 сентября 2021 года», - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

По ее словам, агитация в рамках бесплатного эфирного времени начнётся 23 августа.

Бударина сообщила, что по закону, на каждую политическую партию выделяется по часу эфирного времени в рабочие дни на каждом канале вещания. Таким образом на каждом канале вещания зарезервировано 14 часов бесплатного эфирного времени.

Секретарь ЦИК РФ отметила, что не менее половины эфирного времени отводится на проведение совместных агитационных мероприятий между партиями, то есть для дебатов. Основная часть эфирного времени отводится для размещения предвыборных агитационных материалов - для роликов политических партий.

В свою очередь председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о том, что начинается «самый важный период - агитация партий». «Мне бы хотелось, чтобы наши федеральные каналы уделили время партиям, чтобы дать возможность нашему избирателю максимально ознакомиться с политическим спектром, с партиями, которые идут на выборы», - сказала она.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре 2021 года пройдёт в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

В Псковской области в Единый день голосования 19 сентября пройдет 7 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы; выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва; выборы глав Куньинского и Новосокольнического районов; дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Новоржева по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутатов на вакантные мандаты депутатов Пустошки по пятимандатному избирательному округу №2 и дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Торошинская волость» на вакантные мандаты по двухмандатному избирательному округу №2.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней.