Политика

Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился в 10 раз

Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился более, чем в 10 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для граждан штраф за нарушение правил предвыборной агитации теперь составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма больше - от 30 до 50 тысяч рублей. Юридических лиц будут штрафовать от 100 до 500 тысяч рублей.

За изготовление и размещение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства предусмотрены аналогичные санкции.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномочены в том числе сотрудники полиции. Рассматривать дела далее будет суд.