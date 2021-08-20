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Политика

Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился в 10 раз

21.08.2021 10:46|ПсковКомментариев: 0

Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился более, чем в 10 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для граждан штраф за нарушение правил предвыборной агитации теперь составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма больше - от 30 до 50 тысяч рублей. Юридических лиц будут штрафовать от 100 до 500 тысяч рублей.

За изготовление и размещение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства предусмотрены аналогичные санкции.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномочены в том числе сотрудники полиции. Рассматривать дела далее будет суд. 

Теги: #штраф #выборы #агитация
Источник: Псковская Лента Новостей
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