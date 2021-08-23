Политика

Областной суд признал законным снятие самовыдвиженца с выборов главы Новосокольнического района

Апелляционную жалобу бывшего претендента на должность главы Новосокольнического района Андрея Иванова к Новосокольническому районному суду оставили без удовлетворения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда рассмотрела дело по апелляционной жалобе кандидата на должность главы Новосокольнического района Андрея Иванова на решение Новосокольнического районного суда от 13 августа. Районный суд отказал в удовлетворении административного иска Андрея Иванова к территориальной избирательной комиссии района. В иске были требования признать действия данной избирательной комиссии незаконными.

Напомним, заместитель главы администрации Пустошкинского района Андрей Иванов выдвигался на выборы главы муниципалитета в порядке самовыдвижения. Но ему отказали в связи с недостаточным количеством представленных достоверных подписей: кандидат представил 57 подписей, собранных лично, но 46 из них признали недействительными.