Политика

Президент остается лидером «Единой России» - Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин относится к «Единой России» как к партии власти, которая не боится брать на себя ответственность за важные решения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 августа.

«Путин долго остается лидером партии, он поддерживает партию, относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые идут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны», - отметил Дмитрий Песков, сформулировав отношение президента к «Единой России».

По словам Дмитрия Пескова, «Единая Россия» - это партия, «которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, но которая не боится брать на себя ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы», пишет «Интерфакс». «Именно так Путин относится к партии», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что в «Единой России» появляются новые лица, и «их немало». «Процесс обновления партии естественный и постоянный», - резюмировал пресс-секретарь президента.