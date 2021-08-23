Политика

Николай Козловский поздравил Андрея Беляева с назначением на пост главы администрации Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил заместителя директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрея Беляева с назначением на пост главы администрации города.

«Поздравляю Андрея Беляева с назначением на высокий пост. Надеюсь, что Андрей Геннадьевич направит все свои усилия, знания и опыт на исполнение своих обязанностей, желаю успехов на этом поприще», - отметил глава города в своем Instagram-аккаунте.

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Напомним, сегодня, 24 августа в ходе очередного 47-го заседания Великолукской городской Думы шестого созыва состоялись выборы главы администрации города. Депутаты рассмотрели две кандидатуры на эту должность - заместителя директора великолукского «Водоканала» Андрея Беляева и директора «Тепловых сетей» Виктора Каменского. Большинством голосов участники заседания поддержали кандидатуру Андрея Беляева.