Политика

Второй этап XX съезда «Единой России» проходит в Москве

Второй этап XX съезда партии «Единая Россия» проходит сегодня, 24 августа, в Москве. Как сообщается в официальном Telegram-канале партии, на съезде будет принята народная программа «Единой России» на выборах в Госдуму.

В съезде примут участие президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководство думской факции партии, представители правительства, Совета Федерации, главы регионов, представители общественности и единого волонтерского штаба.

Псковскую область на съезде представляют депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и председатель Псковского областного Собрания, замсекретаря регионального отделения Александр Котов.