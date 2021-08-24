Политика

Александр Котов: В программу «Единой России» вошли предложения, которые мы слышим от жителей региона

В программу «Единой России» вошли предложения, которые жители Псковской области озвучивают в период избирательной кампании на встречах с кандидатами-единороссами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов, комментируя итоги второго этапа партийного съезда.

«Безусловно, многие проблемы, которые нашли отражение в программе партии, имеют общий характер для всей страны, но среди них немало тех, что волнуют жителей Псковской области. Мы слышим о них на встречах в период избирательной кампании, и оставлять такие обращения без внимания, конечно, не можем», - сообщил Александр Котов.

Среди таких предложений, по словам спикера, – продление программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. «Сейчас расселяются дома, признанные непригодными для проживания на начало 2017 года, президент Владимир Путин согласился с предложением "Единой России", проанонсировал включение в программу жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года, и обратился к единороссам с просьбой поддержать соответствующие расходные статьи в бюджете 2022 года и планового периода», - сообщил председатель регионального парламента.

Александр Котов обратил внимание, что в программу партии вошло уже озвученное ранее предложение о капитальном ремонте школ, детских садов, сельских Домов культуры, музеев, в том числе муниципальных. «На селе условия проживания граждан гораздо тяжелее, чем в городе. Очень важно, что именно жизни в сельской местности коснулись многие положения партийной программы», - добавил спикер.

Одним из таких предложений является укрепление сети «Почты России». «На встречах с жителями деревень мы часто слышим вопросы, которые касаются изменения режима работы почтовых отделений, условий в которых работают почтальоны. Для старшего поколения почта – не просто возможность отправить письмо или получить пенсию. Это часть привычного уклада жизни. Мы все заинтересованы в сохранении существующей сети. Очень важно, что президент озвучил на съезде предложение не только об обновлении почтовых отделений, что очень актуально для нашего региона, но и о дополнительном использовании потенциала почты. Новыми услугами может стать доставка лекарств, предоставления справок и выписок, отправка в МФЦ необходимых документов», - подчеркнул Александр Котов.

По словам заместителя секретаря регионального отделения, принимая такую программу, «Единая Россия» берет на себя ответственность за исполнение всех её положений. Промежуточные итоги по исполнению всех поставленных задач единороссы будут ежегодно подводить на партийных съездах и конференциях.

Напомним, съезд «Единой России» в этом году проходит в три этапа. На первом, 19 июня, единороссы подвели итоги предварительного голосования и сформировали партийный список кандидатов в депутаты Государственной Думы VIII созыва. Второй этап, 24 августа, утвердил предвыборную программу развития страны на следующие пять лет. Третий этап состоится после выборов и будет посвящен анализу их результатов.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»