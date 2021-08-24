Политика

Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые в эти минуты начинаются в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ранее в прямом эфире прошли три круглых стола с участниками сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания, а сегодня начинаются предвыборные дебаты с представителями партий.

Их темой станут вопросы социальной справедливости. Планируется, что участие в сегодняшних дебатах примут секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов, председатель областного отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов, представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский и представитель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Владислав Абрамов.

В рамках прямого эфира гости студии получат возможность донести до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, ответят на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей. Кроме того, у них будет возможность задать вопросы своим оппонентам.

Ведет прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Трансляция завершена.