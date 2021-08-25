Политика

Предвыборные дебаты по вопросам социальной справедливости. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись предвыборных дебатов, которые состоялись в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 августа.

Ранее в прямом эфире прошли три круглых стола с участниками сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания, а сегодня начались предвыборные дебаты с представителями партий.

Их темой стали вопросы социальной справедливости. Участие в сегодняшних дебатах приняли секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов, председатель областного отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов, представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский и представитель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Владислав Абрамов.

В рамках прямого эфира гости донесли до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, и ответили на вопросы радио «Эхо Москвы в Пскове» и Псковской Ленты Новостей. Кроме того, они задали вопросы своим оппонентам.