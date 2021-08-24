Политика

Псковские справедливороссы озвучили основное предложение партии по борьбе с бедностью

Псковские справедливороссы озвучили основное предложение партии «Справедливая Россия – За Правду» по борьбе с бедностью. Как отметила на пресс-конференции 25 августа руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова, повысить уровень благосостояния граждан РФ можно путем введения справедливого базового дохода. Это ежемесячная безусловная выплата в размере 10 тысяч рублей каждому гражданину.

«На первом этапе, с 1 января 2022 года, партия предлагает ежемесячно выплачивать каждой семье, где есть дети, по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, причем, без справок и унижений. Далее к выплатам будут подключены пенсионеры и позже — все остальное население», - пояснила Наталья Тудакова. По ее убеждению, справедливый базовый доход станет важнейшим шагом к ликвидации бедности в России.

Руководитель фракции также подчеркнула, что в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля президент страны Владимир Путин уделил особое внимание социальным вопросам, и практически все социальные предложения, высказанные им, совпадают с позицией партии «Справедливая Россия – За Правду». Более того, по многим предложениям президента думская фракция партии подготовила и внесла законопроекты, в том числе по справедливому базовому доходу.

«Справедливый базовый доход – это наш ответ бедности. Это наш ответ на вопрос, как должно государство относиться к своим гражданам по справедливости. Сейчас мы видим, как топ-менеджеры госкорпораций хвастаются яхтами в своих инстаграмах, олигархи соревнуются, у кого круче недвижимость, а простой рабочий человек вынужден выбирать, на что потратить деньги – на еду или на лекарство, на ребенка или на оплату ЖКХ. Около 18 миллионов россиян живут в бедности – это только официальные данные. На самом деле, бедность охватывает гораздо больше людей своими холодными руками. Государство обязано помочь людям вырваться из этого круга», - констатировала Наталья Тудакова.

Ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей, по мнению справедливороссов, придадут людям уверенность, «понимание, что государство тебя не бросило, ощущение заботы и справедливости». «И мы видим, что президент Владимир Путин нас услышал. Пенсионерам до конца 2021 года единовременно выплатят по 10 000 рублей, а военным – по 15 000», - подчеркнула Наталья Тудакова. При этом справедливороссы убеждены, что пенсионерам разовая выплата погоды не сделает — нужно системно повышать их благосостояние, а сделать это можно только за счет перераспределения доходов бюджета и увеличения нагрузки на олигархический слой.

Введение справедливого базового дохода, отметила Наталья Тудакова, поможет россиянам позаботиться о своем здоровье, питании, получить дополнительную профессию или квалификацию, получить дополнительное время на поиск лучшей работы, закрыть базовые потребности и жить лучше. «Что важно – деньги не просто будут потрачены людьми, они как свежая кровь вольются в экономику России. А значит, экономика получит дополнительное ускорение, что поможет повысить зарплаты и улучшить положение многих людей. Комплексное решение – так это можно назвать», - подчеркнула руководитель фракции.

Сумма в 10 тысяч рублей – «справедливая десятка» - по мнению псковских справедливороссов, посильна для бюджета страны и не порождает соблазна не работать совсем. Она позволит людям расплатиться с долгами, закрыть базовые вопросы жизнеобеспечения и начать больше зарабатывать самостоятельно, не бедствуя.