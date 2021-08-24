Политика

Конкурс на выборах в Госдуму составляет 13 человек на мандат - ЦИК РФ

Порядка 13 человек претендуют на один мандат на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании 25 августа.

«У нас конкурс около 13 человек на мандат по выборам в Госдуму», - цитирует «Интерфакс» Эллу Памфилова.

Также глава комиссии сообщила, что на выборах в законодательные собрания на одно место претендуют в среднем 11 человек, на выборах высших должностных лиц в субъектах РФ — 4,5.

Смотрите также Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области

Напомним, участие в выборах в Госдуму примут 10 кандидатов из Псковской области.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.