Политика

Из законодательства РФ надо убирать тормозящие и лишние механизмы - Александр Козловский

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский прокомментировал итоги XX съезда «Единой России».

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«Главным итогом состоявшегося съезда партии "Единая Россия" является принятие народной программы. По всей стране свои предложения в нее внесли свыше 2 млн человек. Теперь это программа действий для партийцев на ближайшие 5 лет. Главная цель – защита и забота о людях, повышение качества жизни и благосостояния граждан», - подчеркнул депутат.

В этой связи, по его мнению, обращает на себя внимание заявление лидера партии Дмитрия Медведева о том, что «проблема территориального неравенства в РФ требует решения» и «надо добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах страны». «За этими словами кроется и большая проблема, и масштабная работа. Для Псковской области это очень актуально. Уровень жизни невозможно повысить одномоментно и одним, пусть даже глобальным, решением. Например, увеличением федерального финансирования. Хотя это тоже важно», - заметил Александр Козловский.

«Нам необходимо развивать экономику, производство, малое и среднее предпринимательство, которые дают рабочие места и налоги, наращивать темпы развития образования, здравоохранения, инфраструктуры, ЖКХ», - убежден он. В законодательстве, по его мнению, надо «где-то убирать тормозящие и лишние механизмы, а где-то создавать более актуальную, отвечающую запросам времени, нормативную базу».

«Будем работать вместе на благо России и Псковской области», - резюмировал лидер псковских единороссов.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу № 148 Козловского Александра Николаевича.