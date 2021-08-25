Из законодательства РФ надо убирать тормозящие и лишние механизмы - Александр Козловский

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский прокомментировал итоги XX съезда «Единой России».
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В этой связи, по его мнению, обращает на себя внимание заявление лидера партии Дмитрия Медведева о том, что «проблема территориального неравенства в РФ требует решения» и «надо добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах страны». «За этими словами кроется и большая проблема, и масштабная работа. Для Псковской области это очень актуально. Уровень жизни невозможно повысить одномоментно и одним, пусть даже глобальным, решением. Например, увеличением федерального финансирования. Хотя это тоже важно», - заметил Александр Козловский.
«Будем работать вместе на благо России и Псковской области», - резюмировал лидер псковских единороссов.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу № 148 Козловского Александра Николаевича.