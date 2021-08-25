Политика

Третий этап XXVII конференции регионального отделения «Единой России» стартовал в Пскове

Третий этап XXVII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» стартовал сегодня, 26 августа, в СРК «Простория» в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конференция проходит под председательством секретаря регионального отделения, депутата Госдумы Александра Козловского. В ее работе участвуют первый заместитель секретаря регионального отделения партии, глава администрации Пскова Александр Братчиков и заместители секретаря регионального отделения - спикер Псковского областного Собрания Александр Котов и глава Пскова Елена Полонская; руководство Псковской области и делегаты конференции от местных отделений «Единой России».

Ключевой вопрос, который сегодня будут обсуждать псковские единороссы — утверждение предвыборной программы регионального отделения партии на выборах в Псковское областное Собрание. Основными ориентирами для «Единой России», которые отражены в этом документе, являются забота о тех, кто нуждается в помощи, всесторонняя поддержка семей с детьми и благополучие человека.

Напомним, на первом этапе ХХ съезда партии, состоявшемся в июне, президент РФ Владимир Путин поставил задачу провести среди населения широкое обсуждение Народной программы «Единой России», которая ляжет в основу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Псковские единороссы и сторонники партии провели более полутора тысяч встреч с жителями всех населенных пунктов региона, в ходе которых собрали более 57 000 предложений в Народную программу. Они касаются развития экономики и поддержки села, решения вопросов занятости молодежи, создания условий для повышения доходов граждан.