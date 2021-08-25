Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Соведущие передачи Максим Костиков, Александр Савенко и Олег Добрынин обсудят ход избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания и сравнят программы, с которыми партии вышли на финальный этап предвыборного забега.

Какие «пряники» обещают своим сторонникам в обмен на их голоса и готовы ли за них проголосовать избиратели? Что общего в избирательных программах разных партий, сколько в них популизма и мифологии?

Интересует ли избирателей то, что прописано в программных документах партий, или наши люди «голосуют сердцем», обращая мало внимания на стратегии и планы кандидатов? Отличаются ли программы партий друг от друга или все тут традиционно выступают «за все хорошее и против всего плохого»?

Ответы на эти вопросы соведущие «Сообразим на троих» будут искать сегодня вместе с радиослушателями «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Если вам есть, что сказать по обсуждаемой теме, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.