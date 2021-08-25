Политика

Предвыборную программу утвердили псковские единороссы

Псковские единороссы утвердили программу, с которой будут участвовать в сентябрьских выборах в Псковское областное Собрание. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 26 августа, в ходе третьего этапа конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Перед голосованием по вопросу перед присутствующими выступил секретарь регионального отделения, депутат Госдумы Александр Козловский. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед членами партии задачу провести среди населения широкое обсуждение Народной программы «Единой России», которая ляжет в основу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Псковские единороссы и сторонники партии провели более полутора тысяч встреч с жителями региона, в ходе которых собрали более 57 000 предложений в Народную программу.

«Вся программа рождена в диалоге с людьми», - подчеркнул он и добавил, что региональное отделение партии будет ежегодно отчитываться перед людьми о реализации положений программы. Кроме того, она будет дополняться - люди смогут вносить туда свои предложения и после выборов, смогут корректировать ее исходя из тех вызовов и достижений, в контексте которых Псковский регион и страна будут развиваться в будущем.

В заключении Александр Козловский призвал однопартийцев не потерять взятый темп и на 100% отработать каждый день, каждую встречу с населением.

«Мы не должны подвести тех, кто нам доверяет, кто помогал нам в составлении региональной части Народной программы. Мы должны дойти до выборов, полностью выложившись», - отметил лидер псковских единороссов.

После этого участники конференции приступили к голосованию и утвердили программу, с которой партия пойдет на выборы в областное Собрание. В нее вошли пункты, направленные на повышение достатка семей региона, качества образования и здравоохранения, качества жизни нуждающихся слоев населения, включая пенсионеров. В программе также нашли отражение задачи по развитию социальной, дорожной инфраструктуры, экономическому развитию региона, газификации, решению жилищных проблем граждан, развитию экологии, села, культуры и туризма, поддержке ТОСов и реализации молодежной политики.